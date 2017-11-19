Сделать эффектный баннер формата а4

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен21 заявка305 просмотров

Необходимо сделать баннер формата а4 для рекламы в лифтах на тему салона красоты

Баннер должен быть

- выполнен в фирменном стиле предприятия (однако, как такового, фирменного стиля нету - ориентир логотип и интерьер заведения)

- привлекать внимание, быть "креативным", т.е. выделяться из общей массы рекламных объявлений по соседству

- содержать лозуг о качестве услуг и доступным ценам, например: превосходное качество по акнтикризисным (удивительным) ценам

- содержать краткий формат прейскуранта (самые ходовые услуги парикмахеров, косметологов, ногтевой сервис - всего в перечне будет не более 8-10 услуг)

Приурочить к 11-летию салона (для обоснования привлекательных цен), написать, спасибо, что Вы с нами 11 лет (гарант стабильности)

Во вложении

- логотип

- фото интерьера холла (на что можно ориентироваться по фирменному стилю)

- фото паримкахерского женского зала (по сути, отношения к данному проекту не должен иметь, но для порядка пусть будет)

- стенд рекламы в лифтах - типовые объявления - наш баннер должен быть в противовес им, выделяться на их фоне, вероятно, стилистически, либо цветовыми решениями

- примеры подобной рекламы, как не надо делать (хотя, салон Вероника в этом плане неплох, но у них акцент на доступность, а у нас на престижность, качество, и при этом очень доступные цены (да, тут непросто донести, что это все вместе может сочетаться, но как-то придется)

Предлагаемый бюджет - 120 долларов

Дедлайн для сдачи проекта - 18.11

8 лет назад
Rodney7
Родион 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

divside
29 лет
10 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
$120
5 дней
Отлично выполненная работа!!! Рекомендую!!!
Отличный заказчик, рекомендую

Заявки фрилансеров

divside
29 лет
10 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад

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