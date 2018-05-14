База данных и схема данных для сайта

Это будет информационный сайт органов студсовета, с описанием каждого органа и проводимых/проведенных им

мероприятий. У каждого органа будет свой отдельный администратор и у него не будет

возможности вносить изменения в информацию о каком-то другом органе. Ну а

остальным занимаюсь я. Также на сайте будут отдельные вкладки со структурой

студсовета и всеми мероприятиями. То есть, например, при переходе к отдельному

органу, на его странице будут выводиться все его мероприятия, конкретно:

название, дата проведения, место проведения и орган, который все это

организовал. А во вкладке «мероприятия» будут выводиться просто все

мероприятия, сортированные по дате. И еще: у прошедших мероприятий должен быть «небольшой

отчет», скорее всего это фото- или видеоотчет, а у предстоящих – анонс,

возможно тоже видео, но может и текст.