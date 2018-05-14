База данных и схема данных для сайта

Написать несложное приложение с использованием MySQL. Подробности в прикрепленном файле (изменено и дополнено).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Это будет информационный сайт органов студсовета, с описанием каждого органа и проводимых/проведенных им
мероприятий. У каждого органа будет свой отдельный администратор и у него не будет
возможности вносить изменения в информацию о каком-то другом органе. Ну а
остальным занимаюсь я. Также на сайте будут отдельные вкладки со структурой
студсовета и всеми мероприятиями. То есть, например, при переходе к отдельному
органу, на его странице будут выводиться все его мероприятия, конкретно:
название, дата проведения, место проведения и орган, который все это
организовал. А во вкладке «мероприятия» будут выводиться просто все
мероприятия, сортированные по дате. И еще: у прошедших мероприятий должен быть «небольшой
отчет», скорее всего это фото- или видеоотчет, а у предстоящих – анонс,
возможно тоже видео, но может и текст.
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