База данных и схема данных для сайта

$20
Базы данныхЗавершен1 заявка159 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Это будет информационный сайт органов студсовета, с описанием каждого органа и проводимых/проведенных им

мероприятий. У каждого органа будет свой отдельный администратор и у него не будет

возможности вносить изменения в информацию о каком-то другом органе. Ну а

остальным занимаюсь я. Также на сайте будут отдельные вкладки со структурой

студсовета и всеми мероприятиями. То есть, например, при переходе к отдельному

органу, на его странице будут выводиться все его мероприятия, конкретно:

название, дата проведения, место проведения и орган, который все это

организовал. А во вкладке «мероприятия» будут выводиться просто все

мероприятия, сортированные по дате. И еще: у прошедших мероприятий должен быть «небольшой

отчет», скорее всего это фото- или видеоотчет, а у предстоящих – анонс,

возможно тоже видео, но может и текст.

6 лет назад
ecks_dee
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
plasma
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$20
1 день
Работа была выполнена очень быстро и качественно. Рекомендую Константина, отличный исполнитель.
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