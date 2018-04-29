Нужен программист со знаниями ASP.NET и MYSQL

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Здравствуйте, нужен программист со знаниями ASP.NET и MYSQL для правок 

MySQL
6 лет назад
Yltima
Максим 
30 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
3 года назад