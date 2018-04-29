Нужен программист со знаниями ASP.NET и MYSQL

Написать несложное приложение с использованием MySQL. Подробности в прикрепленном файле (изменено и дополнено).
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