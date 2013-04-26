Задача: в базе данных о товарах ИМ нужно массово изменить один из параметров (количество товаров на складе) для все товаров ИМ. Перспектива: работа на постоянной основе с интернет магазином ТОП 10.
БД для риэлторов
Здравствуйте, нужна БД для работы риэлторов, должна крутиться на сервере в интернете, в дальнейшем нужна выгрузка на сайт и сторонние сервисы.
Ориентир http://rieltor-pro.net
(скачать можно с тут https://mega.co.nz/#!IkZXDIhD!Hg6OHX_OonB56O4onCjBl16Cv-cYQZHMaTq9O4JuUUk)
1. Составить ТЗ
пока считаем без выгрузки на сторонние сервисы, но возможность доработки предусматриваем
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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