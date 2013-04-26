БД для риэлторов

Здравствуйте, нужна БД для работы риэлторов, должна крутиться на сервере в интернете, в дальнейшем нужна выгрузка на сайт и сторонние сервисы.

Ориентир http://rieltor-pro.net

(скачать можно с тут https://mega.co.nz/#!IkZXDIhD!Hg6OHX_OonB56O4onCjBl16Cv-cYQZHMaTq9O4JuUUk)

1. Составить ТЗ

пока считаем без выгрузки на сторонние сервисы, но возможность доработки предусматриваем