БД для риэлторов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен4 заявки241 просмотр

Здравствуйте, нужна БД для работы риэлторов, должна крутиться на сервере в интернете, в дальнейшем нужна выгрузка на сайт и сторонние сервисы.

Ориентир http://rieltor-pro.net

(скачать можно с тут https://mega.co.nz/#!IkZXDIhD!Hg6OHX_OonB56O4onCjBl16Cv-cYQZHMaTq9O4JuUUk)

1. Составить ТЗ

пока считаем без выгрузки на сторонние сервисы, но возможность доработки предусматриваем

12 лет назад
arest
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

nikolaich2
Александр 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
12 лет назад
$50
5 дней
Техническое задание было составлено грамотно и в срок. Спасибо.
Отличный заказчик! Четко ставит задачу, быстро оплачивает работу. Всем рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

nikolaich2
Александр 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
12 лет назад

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