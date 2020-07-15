Сделать связку Гугл таблицы с геткурсом

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Закрыт1 заявка353 просмотра

сделать соединение данных из геткурса и рекламных кампаний через VLOOKUP или SUMIF в Гугл таблицах (сначала нужно сделать сводные таблицы отдельно из каждого источника)Сделать соединение по user_utm_source, чтобы смотреть аналитику по регистрациям.

5 лет назад
guest_1592998598066
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4 года назад

Заявки фрилансеров

Игорь
 
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5 лет назад
5 лет назад