Базы данных sql wp_options содержит больше 300 мб данных. Помогите разобраться, почистить, оптимизировать, удалить ненужное.
Требуется база данных e-mail адресов по всей России.
Нужна для благих целей, не пропаганда чего-либо и не 18+. Чисто для рекламы. Может кто обладает данной информацией? Цены предлагайте.
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