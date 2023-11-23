Создание динамических блоков в Autocad

Необходимо создать динамические блоки системы НВФ в Autocad. По аналогии с блоками Хилти (есть в приложении).

Главная панель на вкладке должна включать такие элементы:

Условные отображения элементов фасада (кронштейны рядовые, удлинители рядовые, профили несущие, кронштейны самонесущие, соединители профилей, кляймера, аграфы, держатели облицовки, угловые профили).

Детальное отображение элементов и узлов (облицовка, утеплитель, терморазрывы, оконно/дверной блок примыкания, кляймера, держатели камня, аграфы, несущие профили, самонесущие профили, кронштейны, удлинители, метизы (анкера, заклепки, саморезы), узел кронштейн/направляющая (все типы кронштейнов, все типы направляющих, все способы фиксации заклепкой) - вид сбоку/сверху, узел кронштейн/направляющая с удлинителем, узел кронштейн/направляющая с поворотным удлинителем, узел кронштейн/направляющая с креплением болтом, узел самонесущий кронштейн/направляющая (все вариации)

Все элементы должны быть динамичными, вариативными, если это предполагается.

Линейные элементы (несущие профили, профили для крепления) имеют ограничение в 6000мм.

В узле крепления кронштейн/направляющая предусмотреть подвижность выноса с ограничением вылета в обе стороны согласно Альбому тех решений.

Условные обозначения (артикулы) согласно АТР.