Создание динамических блоков в Autocad

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Необходимо создать динамические блоки системы НВФ в Autocad. По аналогии с блоками Хилти (есть в приложении).

Главная панель на вкладке должна включать такие элементы:

  • Условные отображения элементов фасада (кронштейны рядовые, удлинители рядовые, профили несущие, кронштейны самонесущие, соединители профилей, кляймера, аграфы, держатели облицовки, угловые профили).

  • Детальное отображение элементов и узлов (облицовка, утеплитель, терморазрывы, оконно/дверной блок примыкания, кляймера, держатели камня, аграфы, несущие профили, самонесущие профили, кронштейны, удлинители, метизы (анкера, заклепки, саморезы), узел кронштейн/направляющая (все типы кронштейнов, все типы направляющих, все способы фиксации заклепкой)  - вид сбоку/сверху, узел кронштейн/направляющая с удлинителем, узел кронштейн/направляющая с поворотным удлинителем, узел кронштейн/направляющая с креплением болтом, узел самонесущий кронштейн/направляющая (все вариации)

  • Все элементы должны быть динамичными, вариативными, если это предполагается.
    Линейные элементы (несущие профили, профили для крепления) имеют ограничение в 6000мм.
    В узле крепления кронштейн/направляющая предусмотреть подвижность выноса с ограничением вылета в обе стороны согласно Альбому тех решений.
    Условные обозначения (артикулы) согласно АТР.

  • Также будут доп элементы, которые  еще в разработке и необходимо добавить позже

  • https://drive.google.com/drive/folders/1gIYaxMqJGpMHZ81WxxX9Ui0BlkuVQsAK?usp=sharing

12 дней назад
Игорь
Украина
12 дней в сервисе
Был
10 дней назад
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