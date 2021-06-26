Требуется отрисовать несколько мультяшных элементов для браузерной игры. Необходимо создать 3 svg изображения для анимации и около 12 webp или png файлов в футбольной тематике. Стиль должен соответствовать указанным примерам. Уделите внимание ярким цветам и детализированным персонажам.
Дизайн веб-сайта знакомств
Всем привет! Срочно требуется опытный веб дизайнер для работы над международным проектом веб сайта знакомств.
От вас - опыт в сфере веб дизайна минимум от 4 лет, с широким разнообразным портфолио веб проектов!
Рассматриваем кандидата удаленно/проектно ИЛИ на Full Time в Москве с полным релокационным пакетом, iMac и остальными плюшками. Высокая оплата при любом типе сотрудничества.
В отклике укажите, пожалуйста:
1. ссылку на портфолио проектов, опыт работы
2. какой формат работы вам интересен: удаленно, проектно или готовы к релокации в Мск
3. готовы ли выполнить тестовое задание
Пожалуйста, если у вас 5 веб проектов в портфолио, которые сложно подтвердить исходниками - не откликайтесь. Ищем классного специалиста и готовы платить соотвествующе.
Заявки фрилансеров
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