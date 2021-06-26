Всем привет! Срочно требуется опытный веб дизайнер для работы над международным проектом веб сайта знакомств.

От вас - опыт в сфере веб дизайна минимум от 4 лет, с широким разнообразным портфолио веб проектов!

Рассматриваем кандидата удаленно/проектно ИЛИ на Full Time в Москве с полным релокационным пакетом, iMac и остальными плюшками. Высокая оплата при любом типе сотрудничества.

В отклике укажите, пожалуйста:

1. ссылку на портфолио проектов, опыт работы

2. какой формат работы вам интересен: удаленно, проектно или готовы к релокации в Мск

3. готовы ли выполнить тестовое задание

Пожалуйста, если у вас 5 веб проектов в портфолио, которые сложно подтвердить исходниками - не откликайтесь. Ищем классного специалиста и готовы платить соотвествующе.