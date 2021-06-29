Отрисовать несколько мультяшных элементов для браузерной игры

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен5 заявок638 просмотров

Для браузерной игры необходимо отрисовать: 3 svg изображения для анимации и около 12 webp(или png)

Тематика футбольная, стиль примерно вот такой: https://codecanyon.net/item/football-kick-html5-game-c3/24087539

HTML
4 года назад
deardeer
Андрей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Nasty_a_
Мазур 
32 года
11 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
4 года назад
$41
3 дня
Escrow
Анастасия очень талантливый человек, сделала все как я хотел, даже ничего править не пришлось! Спасибо!
Всё отлично, оплатили с бонусом, рекомендую к сотрудничеству!)

Заявки фрилансеров

Билан
 
33 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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Андрей
 
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25 минут назад
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Цой
 
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Марина
 
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13 дней назад
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Nasty_a_
Мазур 
32 года
11 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
4 года назад

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