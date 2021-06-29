Требуется разработка графики для игры в жанре защиты башни. Необходимо создать анимации, фоны и интерфейсы для пяти сцен, включая главное меню и магазин. Также нужны спрайты для пяти типов врагов с анимациями атаки и смерти. Стилизация под картон и бумагу, фиксированное разрешение 1280x720px. Оцените стоимость работы.
Отрисовать несколько мультяшных элементов для браузерной игры
Для браузерной игры необходимо отрисовать: 3 svg изображения для анимации и около 12 webp(или png)
Тематика футбольная, стиль примерно вот такой: https://codecanyon.net/item/football-kick-html5-game-c3/24087539
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