Интерфейсы системы тестирования

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт21 заявка525 просмотров

Есть задачи для UI дизайнера по проекту системы тестирования учеников. Есть готовый UI Kit, на основе которого можно работать, но доработки будут только приветствоваться. В качестве первого этапа необходимо будет сделать два экрана. Всего экранов 40-50 штук. Старт запланирован на понедельник-вторник, просьба приложить к заявке примерные цены и портфолио

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