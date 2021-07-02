Есть задачи для UI дизайнера по проекту системы тестирования учеников. Есть готовый UI Kit, на основе которого можно работать, но доработки будут только приветствоваться. В качестве первого этапа необходимо будет сделать два экрана. Всего экранов 40-50 штук. Старт запланирован на понедельник-вторник, просьба приложить к заявке примерные цены и портфолио