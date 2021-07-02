Необходимо создать дизайн панели управления заказами и выплатами в Figma. Проект включает преобразование зарисовок в проработанный минималистичный интерфейс с адаптивностью под разные устройства. Откликаясь, предоставьте портфолио с аналогичными работами и укажите ориентировочную стоимость для двух страниц.
Требуется моушн - дизайнер
Добрый день.
Требуется моушн дизайнер- монтажер, который сможет на минутное видео наложить объекты.
По полному ТЗ обращаться в личные сообщения.
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