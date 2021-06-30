Ищется опытный веб-дизайнер с минимум 4-летним опытом для международного проекта сайта знакомств. Работа возможна удаленно или с релокацией в Москву. Необходим портфолио с подтвержденными проектами и готовность выполнить тестовое задание. Высокая оплата гарантирована при любом формате сотрудничества.
Сделать дизайн панели управления в figma
Добрый день!
Требуется отрисовать в figma панель управления
Кратко о проекте:
Разрабатываем панель управления заказами / выплатами (несколько интернет-магазинов работают в одной системе управления)
Ваша задача превратить зарисовки от руки в проработанный дизайн в figma со всеми мелочами.
В дизайне также требуется сделать адаптивность под разные устройства. Есть как свои идеи по адаптиву, так и ваши готовы выслушать
Дизайн должен быть выполнен в минимализме.
Верстать будем самостоятельно.
Доп. информация:
- Откликаясь на предложение обязательно прикладывайте портфолио (кандидаты без портфолио не рассматриваются). В портфолио обязательно должны быть аналогичные работы.
- Оплата по договоренности с исполнителем (укажите способы оплаты, по возможности)
- Откликаясь пишите ориентировочную стоимость (т.к. мы не прикладываем полную информацию по панели, напишите ориентир стоимости конкретно двух страниц на основе схемы, которая приложена выше). Нам необходим какой-то ориентир стоимости
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