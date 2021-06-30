Сделать дизайн панели управления в figma

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Закрыт21 заявка1087 просмотров

Добрый день!

Требуется отрисовать в figma панель управления

Кратко о проекте:

Разрабатываем панель управления заказами / выплатами (несколько интернет-магазинов работают в одной системе управления)

Ваша задача превратить зарисовки от руки в проработанный дизайн в figma со всеми мелочами.

В дизайне также требуется сделать адаптивность под разные устройства. Есть как свои идеи по адаптиву, так и ваши готовы выслушать

Дизайн должен быть выполнен в минимализме.

Верстать будем самостоятельно.

Доп. информация:

  • Откликаясь на предложение обязательно прикладывайте портфолио (кандидаты без портфолио не рассматриваются). В портфолио обязательно должны быть аналогичные работы.
  • Оплата по договоренности с исполнителем (укажите способы оплаты, по возможности)
  • Откликаясь пишите ориентировочную стоимость (т.к. мы не прикладываем полную информацию по панели, напишите ориентир стоимости конкретно двух страниц на основе схемы, которая приложена выше). Нам необходим какой-то ориентир стоимости
Figma
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