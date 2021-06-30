Добрый день!

Требуется отрисовать в figma панель управления

Кратко о проекте:

Разрабатываем панель управления заказами / выплатами (несколько интернет-магазинов работают в одной системе управления)

Ваша задача превратить зарисовки от руки в проработанный дизайн в figma со всеми мелочами.

В дизайне также требуется сделать адаптивность под разные устройства. Есть как свои идеи по адаптиву, так и ваши готовы выслушать

Дизайн должен быть выполнен в минимализме.

Верстать будем самостоятельно.

Доп. информация: