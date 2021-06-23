Разработать интерфейс калькулятора

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Завершен1 заявка615 просмотров

прошу разработать интерфейс калькулятора согласно прикрепленного ТЗ и уточнений из переписки

4 года назад
vistegra
Андрей 
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

IFgeny
40 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$150
2 дня
Все сделано отлично и было выполнено во время, после были сделаны все необходимые доработки. Рекомендую!
Все отлично. Подробное описание задачи, оперативная коммуникация, моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

IFgeny
40 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
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Дизайн интерфейсов и игр