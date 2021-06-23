Разработать интерфейс калькулятора

Если вкратце. Есть вот такой шаблон. https://themesdesign.in/nazox-vuejs/ У нас есть бекенд часть, и нужно пару страниц в админке и пару внешних(рега, авторизация) интергировать с этим интерфейсом. дадим вам куда стучать.. вы просто натягиваете этот ...