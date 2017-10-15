Здравствуйте Ищется креативный дизайнер что бы доделать дизайн игры для андройда, где то 70% уже сделано, нужно чуть поправить текущие psd и создать 2-4 новых., задания не сложное Работы на день. ...
IOS Android UI design
Под планшеты дизайн уже есть. UX прототипы для телефонного дизайна есть. Необходимо на основе UX прототипов и готового UI планшетов сделать UI для телефонов, учитывая особенности Android и IOS привычек пользователя. Указывайте, пожалуйста, за какое время сделаете и указывайте пожалуйста ссылку на Ваше портфолио. PSD UI предоставлю тому, кто будет делать.
UX здесь:
IOS - https://goo.gl/9eZAG2
Android - https://goo.gl/7N9X5w
Заявки фрилансеров
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