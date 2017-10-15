IOS Android UI design

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт10 заявок230 просмотров

Под планшеты дизайн уже есть. UX прототипы для телефонного дизайна есть. Необходимо на основе UX прототипов и готового UI планшетов сделать UI для телефонов, учитывая особенности Android и IOS привычек пользователя. Указывайте, пожалуйста, за какое время сделаете и указывайте пожалуйста ссылку на Ваше портфолио. PSD UI предоставлю тому, кто будет делать.

UX здесь:

IOS - https://goo.gl/9eZAG2

Android - https://goo.gl/7N9X5w

AndroidiOS
8 лет назад
guest_15097216448604
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров