IOS Android UI design

Под планшеты дизайн уже есть. UX прототипы для телефонного дизайна есть. Необходимо на основе UX прототипов и готового UI планшетов сделать UI для телефонов, учитывая особенности Android и IOS привычек пользователя. Указывайте, пожалуйста, за какое время сделаете и указывайте пожалуйста ссылку на Ваше портфолио. PSD UI предоставлю тому, кто будет делать.

UX здесь:

IOS - https://goo.gl/9eZAG2

Android - https://goo.gl/7N9X5w