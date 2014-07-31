Отрисовка игр (не компьютерных) для детей

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт4 заявки187 просмотров

Необходимо отрисовать несколько игр

Описание:

оформить лист 31см на 21 см как показано во вложении.

тематика детская – Расписание дня

рамка и заголовок в одном стиле

разделы – утро, день, вечер – оформить в стиле времени суток

Подробное описание одной из игр во вложении

Интересно длительное сотрудничество

Указывайте стоимость и сроки отрисовки данной игры

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11 лет назад
victtory
Наталья 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров