Отрисовка игр (не компьютерных) для детей

Необходимо отрисовать несколько игр

Описание:

оформить лист 31см на 21 см как показано во вложении.

тематика детская – Расписание дня

рамка и заголовок в одном стиле

разделы – утро, день, вечер – оформить в стиле времени суток

Подробное описание одной из игр во вложении

Интересно длительное сотрудничество

Указывайте стоимость и сроки отрисовки данной игры

Также должна быть ссылка на Ваше портфолио