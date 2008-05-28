Требуется программист для разработки интерфейса для БД. уже существует - http://vsemdom.com работает на UMI.CMS создаеся портал по недвижимости. База по недвижимости вынесена в отдельную от CMS базу, категории объектов недвижимости при этом храняться ...
Проектирование пользовательских интерфейсов
Для участия в разработке системы, нужен проектировщик программного интерфейса с опытом реализации крупных проектов.
Основные требования:
* Понимание специфики веб приложений и особенности построения пользовательских интерфейсов для них
* Знакомство с современными технологиями разработки, понимание их места и назначения в web интерфейсе
Функциональный обязанности:
* разработка сценариев действий пользователей
* построение информационной архитектуры, которые могут стать основой для постановки задачи дизайнеру
* проектирование пользовательского интерфейса
Рассматриваются кандидатуры только из города Киева.
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