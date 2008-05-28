Проектирование пользовательских интерфейсов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт1 заявка223 просмотра

Для участия в разработке системы, нужен проектировщик программного интерфейса с опытом реализации крупных проектов.

Основные требования:

* Понимание специфики веб приложений и особенности построения пользовательских интерфейсов для них

* Знакомство с современными технологиями разработки, понимание их места и назначения в web интерфейсе

Функциональный обязанности:

* разработка сценариев действий пользователей

* построение информационной архитектуры, которые могут стать основой для постановки задачи дизайнеру

* проектирование пользовательского интерфейса

Рассматриваются кандидатуры только из города Киева.

17 лет назад
P2P
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
34 отзыва

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