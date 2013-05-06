Требуется UX/UI Дизайнер на постоянную основу. Разработка Web, mobile интерфейсов. Более подробная информация в приложении.
Дизайн Android-приложения
Добрый день!
Нужен дизайн приложения Android по готовым мокапам:
1. Версия только для смартфонов, планшеты пока не надо,
2. Уровень UI соответствует стандартным гайдлайнам,
3. Количество экранов к отрисовке ±10.
Условия:
- Работа нужна не только руками но и головой, мокапы нужно не просто "залить краской",
- Дизайн должен адекватно смотреться на 80%+ Android смартфонов,
- Максимум 1,5 недели на всё, старт 06.05.13.
Нужен человек с опытом создания мобильных дизайнов Android / iOS, строго.
Без содержательного портфолио – не обращайтесь. Студии и посредники – мимо по умолчанию.
Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, оплата достойная, команда классная, занятость постоянная.
Если это про вас – оставляйте заявку, указывайте контакты и портфолио.
Посмотрите мокапы, пообщаемся.
Благодарю!
Заявки фрилансеров
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