Дизайн Android-приложения

Добрый день!

Нужен дизайн приложения Android по готовым мокапам:

1. Версия только для смартфонов, планшеты пока не надо,

2. Уровень UI соответствует стандартным гайдлайнам,

3. Количество экранов к отрисовке ±10.

Условия:

- Работа нужна не только руками но и головой, мокапы нужно не просто "залить краской",

- Дизайн должен адекватно смотреться на 80%+ Android смартфонов,

- Максимум 1,5 недели на всё, старт 06.05.13.

Нужен человек с опытом создания мобильных дизайнов Android / iOS, строго.

Без содержательного портфолио – не обращайтесь. Студии и посредники – мимо по умолчанию.

Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, оплата достойная, команда классная, занятость постоянная.

Если это про вас – оставляйте заявку, указывайте контакты и портфолио.

Посмотрите мокапы, пообщаемся.

Благодарю!