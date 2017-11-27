Добрый день уважаемые фрилансеры!!! Нужно сделать проект по городской доставке с точки А в точку Б курьерами . Скажу кратко , в него должны входить : -Добавление заказа от заказчика с указанием типом ...
Дизайн для мобильного приложения
Мокап https://ninjamock.com/s/895QFWx
Дизайн мобильного приложения для IOS и Андроид должен быть выполнен в одном стиле с основным сайтом www.elitesochi.com , простой и у с упором на удобство пользования. Экранов в данный момент мало, как в мокапе.
Нужна стоимость и примерные сроки.
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