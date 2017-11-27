Дизайн для мобильного приложения

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Завершен26 заявок352 просмотра

Мокап https://ninjamock.com/s/895QFWx

Дизайн мобильного приложения для IOS и Андроид должен быть выполнен в одном стиле с основным сайтом www.elitesochi.com , простой и у с упором на удобство пользования. Экранов в данный момент мало, как в мокапе.

Нужна стоимость и примерные сроки.

AndroidiOS
8 лет назад
CJLoBaPb
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vikeng1994
Викентий 
31 год
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
8 лет назад
$150
7 дней
Задачу выполнил в срок, всё в лучшем виде.
Вячеслав добросовестный заказчик. Оплату осуществляет заблаговременно в четкой оговоренной сумме. Работать очень приятно! Буду рад и дальнему сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

vikeng1994
Викентий 
31 год
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
8 лет назад
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