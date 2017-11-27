Дизайн для мобильного приложения

Мокап https://ninjamock.com/s/895QFWx

Дизайн мобильного приложения для IOS и Андроид должен быть выполнен в одном стиле с основным сайтом www.elitesochi.com , простой и у с упором на удобство пользования. Экранов в данный момент мало, как в мокапе.

Нужна стоимость и примерные сроки.