Дизайн мобильного приложения

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен1 заявка152 просмотра

Проект – разработать дизайн для системы голосования на фестивале рекламы (веб интерфейс администратора и мобильное приложение). На сегодняшний день есть мокапы всех нужных экранов, а также PSD с дизайном веб-страницы фестиваля – стиль, в котором и нужно отрисовать интерфейсы голосования. Что касается устройств для, которых нужен мобильный дизайн – апп написан на универсальном js фреймворке, основной профиль – планшеты, но отрисован должен быть так, чтобы мог адаптироваться под любые размеры. По сути это касается только одного экрана — главной страницы приложения (список всех работ).

Данный проект касается ТОЛЬКО дизайна мобильного приложения.

Вот ссылки на мокапы мобильного приложения (так же креплю его в виде PDF к заказу):

http://ninjamock.com/s/evftwe

PSD-референс по стилю тут: http://bit.ly/1i3zipd

Сайт-референс: http://silvermercury.ru

Нужен дизайн, который соблюдает преемственность разработанного стиля (сайт + PSD), но не в ущерб юзабилит приложения. То есть какими-то элементами можно пренебречь во имя удобства пользования приложением.

Предоплата: 50%.

Срок: 1 неделя.

JavaScript
10 лет назад
gurskyi
Виктор 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$200
7 дней
Все отлично. Рекомендую
Отлично поработали! Рекомендую всем Виктора как ответственного заказчика!

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TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад