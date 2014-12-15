Добрый день. Есть приложение для заказа такси. необходимо нарисовать новый дизайн для него, логика экранов устраивает.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн мобильного приложения Android.
1. 4-6 типов разрешений
2. Порядка 30-40 экранов
3. Приложение социальное, элементы однообразные (в качестве примера дизайна можно привести ВКонтакте)
В заявке указывайте пожалуйста ориентировочную цену за 1 экран или общую ориентировочную стоимость.
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