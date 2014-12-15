Дизайн мобильного приложения Android

Нужно освежить дизайн приложения, сделать немного более современным, красивым и может более удобным. Без существенных изменений в цветовой гамме и управляющих элементах. Особенно интересует окно Продажи и всплывающие окна. ссылка на приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartlab.smarttouchmobile