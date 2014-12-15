Дизайн мобильного приложения Android

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт15 заявок257 просмотров
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Необходимо разработать дизайн мобильного приложения Android.

1. 4-6 типов разрешений

2. Порядка 30-40 экранов

3. Приложение социальное, элементы однообразные (в качестве примера дизайна можно привести ВКонтакте)

В заявке указывайте пожалуйста ориентировочную цену за 1 экран или общую ориентировочную стоимость.

AndroidДизайн мобильного приложения
9 лет назад
winterwolf
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад