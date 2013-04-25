Дизайн статус бара и отображения информации

В связи с усложнением приложения (игра) появилась необходимость отображения большего количества информации о текущем состоянии. Необходимо доработать полоску строки состояния (в верхней части окна). Приложение работает в портретном режиме на iPhone, iPad, iPod. Условия такие: ограниченный размер статусбара, должны быть отражены набранные очки, время, кнопка паузы, наличие и количество дополнительных возможностей (бонусов, для них можно попробовать использовать рабочее поле, если не будет мешать).

Подробности в личку. По цене рассчитываю примерно на 20$