Требуется UX/UI Дизайнер на постоянную основу. Разработка Web, mobile интерфейсов. Более подробная информация в приложении.
Дизайн статус бара и отображения информации
В связи с усложнением приложения (игра) появилась необходимость отображения большего количества информации о текущем состоянии. Необходимо доработать полоску строки состояния (в верхней части окна). Приложение работает в портретном режиме на iPhone, iPad, iPod. Условия такие: ограниченный размер статусбара, должны быть отражены набранные очки, время, кнопка паузы, наличие и количество дополнительных возможностей (бонусов, для них можно попробовать использовать рабочее поле, если не будет мешать).
Подробности в личку. По цене рассчитываю примерно на 20$
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