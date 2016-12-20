Разработка дизайна для мобильного приложения радио

Нарисовать 4 новых экрана МП. Стилистика, исходники других экранов есть - надо добить оставшиеся 4 экрана. Ссылка на арххив псд https://drive.google.com/file/d/0B9boWCDqxq_zZEZnUmtTUmRLUG8/view Во вложении ТЗ на всякий случай, а также то , что должно быть на ...