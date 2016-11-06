Разработка прототипа мобильного приложения фитнес центра

Дизайн мобильных приложенийЗавершен11 заявок235 просмотров
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Необходимо разработать прототип мобильного приложения фитнес центра 

Цель приложения :

1 повысить лояльность среди постоянных клиентов

2. Привлечь новых клиентов

Функционал :

1. Расписание занятий

2. Заморозка услуг (карты)

3. Новости

4 Мероприятия

5. Beauty Spa

6. Тренеры

7. Настройки

Пример word class fitness

Возможно будет интегрироваться с сервисом онлайн записи https://www.yclients.com/

Будет ещё 1 пример приложения которое полностью повторяет необходимый функционал

7 лет назад
wlad232
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
spopovich
Сергей 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$100
7 дней
Сергей справился с задачей на отлично. Выполнил даже больше чем планировалось в тз. Рекомендую.