Выполнить профессиональный дизайн iPad приложений

$100
Дизайн мобильных приложенийЗавершен1 заявка124 просмотра
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Детали задачи согласовали в скайпе. 

7 лет назад
castle
Борис 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
152 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
st_Epris
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
23 дня назад
7 лет назад
$100
3 дня
Работой доволен, претензий не имею. Качественно выполнено.
Отличный заказчик. оплата как всегда вовремя. Четкое ТЗ.