Необходимо разработать прототип мобильного приложения фитнес центра Цель приложения : 1 повысить лояльность среди постоянных клиентов 2. Привлечь новых клиентов Функционал : 1. Расписание занятий 2. Заморозка услуг (карты) 3. Новости 4 Мероприятия 5. Beauty Spa 6. Тренеры 7. Настройки Пример word class fitness Возможно будет интегрироваться с ...
Выполнить профессиональный дизайн iPad приложений
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