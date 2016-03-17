Добрый день, я представляю РА. Нашему клиенту нужно:

Интересует услуга графического дизайна нашего буклета.

У нас есть такой буклет: - во вложении

Нам нужно сделать серию подобных буклетов (размер такой же), но по другой тематике.

Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить проработка одного такого буклета (хотелось бы, чтобы было в таком же стиле сделано, нарисовано)? И сколько времени потребуется на разработку?

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