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Дизайн для стаканчика "Картофельное пюре быстрого приготовления" ПО ГОТОВОМУ ШАБЛОНУ

Предыдущие проекты:

http://weblancer.net/projects/34187.html

http://weblancer.net/projects/34511.html

http://weblancer.net/projects/36553.html

http://weblancer.net/projects/37202.html – открытый проект

Компания выпускает овсяные каши быстрого приготовления под марками: "Абаско" http://andrey.abasco.ru/assorti.jpg

и "На скорую руку" http://andrey.abasco.ru/purenaruku/klubn.jpg

Под маркой "На скорую руку" будет выпускаться так же картофельное пюре быстрого приготовления в пластиковых стаканчиках. Нужно создать дизайн для такого стакана в той же стилистике, как и каши "На скорую руку" http://andrey.abasco.ru/purenaruku/klubn.jpg

Фраза "создать в той же стилистике" значит не просто воткнуть рисунок из дизайна овсяных каш в размеры стакана и приписать — "Картофельное пюре" (это я и сам смогу), а сделать это стильно и красиво.

Стакан выглядит вот так http://andrey.abasco.ru/purenaruku/obrazets.jpg

Обратите внимание, на стенке стакана по кругу дизайн УНИВЕРСАЛЬНЫЙ для всех видов (вкусов), т.е. просто — Картофельное пюре На скорую руку, без указания с грибами, с курицей

Сверху стакана приклеивается крышечка из фольги, для которой должен быть ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ дизайн для каждого вида/вкуса (Карт. пюре с грибами, Карт пюре с курицей и т.д., всего 6 видов)

ТРЕБОВАНИЯ К ДИЗАЙНУ:

Стакан.

Размеры 704х111 пикс Макет здесь http://andrey.abasco.ru/purenaruku/stakan.ai

Дизайн должен повторяться на обороте стакана за исключением надписей (состав и производитель), т.е. в развернутом виде мы получаем прямоугольник длиной 704пикс, где дизайн должен повториться через 354пикс.

Можно сделать, чтобы рисунок прерывался перед текстом, а можно сделать, чтобы рисунок шел непрерывно по всему диаметру стакана (повторяясь через 180°) а текст наносился бы на рисунок. Посмотрите, как будет лучше.

Крышка из фольги.

Макет здесь http://andrey.abasco.ru/purenaruku/plat.ai

В рамках этого проекта речь идет об одном дизайне (виде) — "Картофельное пюре с грибами"

После того как будет выбран дизайн и оплачена работа, по этому шаблону нужно будет сделать дизайн остальных видов за доп. плату, или выведу остальные виды в отдельный проект.

Проектируя дизайн важно ЗАРАНЕЕ УЧИТЫВАТЬ, что будут и другие виды продукции (грибы, курица, бекон, сыр, овощи, сметанный соус)

Т.е. у дизайна крышки должна быть постоянная часть, одинаковая для всех видов и переменная, в зависимости от вида (вкуса)

При этом очень важно, чтобы при одинаковой стилистике, разные виды заметно отличались. И не сливались на полке магазина.

Для этого постоянная часть дизайна должна занимать примерно 60-70% площади крышки, остальное – вкусовые наполнители в зависимости от вкуса. Как вариант, возможны какие-то разные цветовые вставки, для каждого вида.

На крышке должно быть место для штрих-кода — белый прямоугольник размером 15х38мм

Образцы дизайна "На скорую руку"

1. http://stream.ifolder.ru/4630534 и http://stream.ifolder.ru/4630649 (после скачивания восстановите связи между этими файлами)

2. http://stream.ifolder.ru/4630728 и http://stream.ifolder.ru/4630806

Обратите внимание, иллюстраторский файл (содержит постоянную часть, одинаковую для всех видов) и файл psd (содержит переменную часть – дизайн конкретного вида) связаны между собой

Именно в таком виде и нужно представить конечную работу. Должно быть два файла .ai и .psd , где psd — это дизайн грибов, который нужно создать (подобрать).

Задание предлагается в виде конкурса.

(!) Обратите внимание на УСЛОВИЯ и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ действий:

1. Предварительно зарегистрировавшись на этой странице в числе потенциальных исполнителей, вы высылаете мне наброски этой работы на EMAIL

2. На основании ваших предварительных работ я обозначиваю на этой страничке исполнителей 2-3х человек обсуждаю с ними, что в их работах нужно подправить.

3. Принимаю ГОТОВЫЕ работы по EMAIL.

4. Выбираю победителя.

5. Оплачиваю работы. Победитель получает 80 дол, остальные участники (выбранные исполнители) каждый по 20 дол за участие

6. На базе этой работы с победителем доделываем за доп. плату дизайны остальных видов, или открываю под это отдельный проект.

Предложения с предоплатой НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.

Решения по этому проекту буду принимать НЕ за один-два дня, поэтому просьба не спешить прислать мне "лишь бы что" в первый же день.

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Результаты:

Победитель конкурса Дмитриева Ольга (Dmitrok) — 80 дол. Работа оплачена.

Проект закрыт.

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