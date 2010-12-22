Нужно сделать макет для футболки. Из картинки (большую вышлю по почте) + текст. Буквы должны быть нарисованы в стиле надписи "Family guy" (а этот логотип надо убрать), текст: LET'S PLAY JAZZZ (можно чтобы буквы ZZzzz уменьшались к концу строки, в общем в таком мультяшном стиле, и цвет букв такой же как на лого Family guy). Текст расположить в одну строку над изображением Питера.

Тех.требования к макету:

Макет должен быть выполнен в программе CorelDraw 13 версии и ниже. Только вектор. Текст в кривых. Минимальная толщина элементов — 3 мм. Использовать только отдельные цвета без градиентов. Желательно, не более 3-х цветов.