Необходимо создать оригинал-макет для изготовления полипропиленовой упаковки для пачек бумажных салфеток форматом 24/24 см (в сложеном виде 12/12 см) конкурсная работа должна содержать 3 эскиза: для пачки салфеток без рисунка, для пачки салфеток с ...
Макет для футболки
Нужно сделать макет для футболки. Из картинки (большую вышлю по почте) + текст. Буквы должны быть нарисованы в стиле надписи "Family guy" (а этот логотип надо убрать), текст: LET'S PLAY JAZZZ (можно чтобы буквы ZZzzz уменьшались к концу строки, в общем в таком мультяшном стиле, и цвет букв такой же как на лого Family guy). Текст расположить в одну строку над изображением Питера.
Тех.требования к макету:
Макет должен быть выполнен в программе CorelDraw 13 версии и ниже. Только вектор. Текст в кривых. Минимальная толщина элементов — 3 мм. Использовать только отдельные цвета без градиентов. Желательно, не более 3-х цветов.
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