Переробити макет візиток

Дизайн продукцииЗакрыт3 заявки21 просмотр
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Доброго дня!

Потрібно переробити макет візиток для друку.

макет добавляю, потрібно переробити титульну сторону, а саме поміняти деякий текст і добавити логотипи страхових з їхніх сайтів.

Бюджет, терміни?

Дякую!

2 месяца назад
olleksandr_lv
Олександр 
44 годаУкраина
7 месяцев в сервисе
Был
день назад
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