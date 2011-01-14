Разыскивается дизайнер для компании Юлмарт! :)

В компании «Юлмарт» (г. Москва, метро Коломенская) ждут появления замечательного дизайнера. Работать он будет в паре с арт-директором. Диапазон работ достаточно широкий, задачи интересные. Для тех, кто трудолюбив, ответственен и по-настоящему любит свою профессию — работа перспективная и подразумевает уверенный финансовый и карьерный рост. Сама компания стабильная, уверенно развивающаяся и надёжная, является одним из ведущих розничных дискаунтеров рынка компьютеров, электроники и бытовой техники в СПб и Мск.

Наши требования к универсальному дизайнеру:

- портфолио (прежде всего);

- креативное мышление и чувство юмора;

- любовь к профессии дизайнера во всех её проявлениях;

- знание и навыки построения художественной композиции;

- умение работы с цветом, навыки подбора гармоничных сочетаний;

- уверенное знание Adobe Photoshop, Flash (на уровне создания баннеров), Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Corel Draw (минимальные умения);

- навыки подготовки макетов для полиграфии;

- умение работать с текстом, знание основных правил вёрстки, понимание работы с модульной сеткой;

- приветствуются умение хорошо рисовать от руки и хорошо фотографировать.

Спектр задач для универсального дизайнера разнообразен. Чему-то придётся учиться на месте, а чем-то уже хорошо владеть. Вот некоторые из них:

- разработка мало- и среднемасштабных дизайн-материалов по заданной концепции (анимированные и статичные web-баннеры, печатная продукция, рекламные материалы, биллборды и тд.);

- дизайнерская вёрстка (имиджевая, буклетная, плакатная и тд.);

- создание мелкой графики (иконки, пиктограммы, заставки и тп.);

- графический дизайн сайтов по заданной концепции;

- элементарные знания пре-пресса;

- работа с фасадами, входными группами магазинов и системами внутренней навигации (по готовой концепции);

- создание презентационных материалов;

- создание иллюстраций (не обязательно, но желательно);

- создание фирменных арт-материалов (не обязательно, но желательно).

Предлагаемые нами условия:

- молодой коллектив;

- работа на PC (не на Mac);

- размер оклада 45 т.р. Оклад стабильный и надёжный, как и сама компания;

- соблюдение ТК РФ;

- работа в офисе, метро «Коломенская», 3 минуты от метро;

- специальная цена на продукцию из прайс-листа для сотрудников компании;

- рабочий день с 10 до 19 (будьте готовы к тому, что периодически будут задержки).

Не принимаются к рассмотрению предложения об удалённой работе, о временной работе (нам нужен специалист на долгое время с перспективами развития), предложения на неполный рабочий день/неделю, резюме без портфолио, с чрезмерно маленьким портфолио или портфолио с работами других людей (поддельное).

Заранее спасибо вам за то, что откликнулись! :)

С уважением

Компания "Юлмарт"

www.ulmart.ru