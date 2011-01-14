Разыскивается дизайнер для компании Юлмарт! :)

Добрый день! Компании "Вельд" ищет дизайнера-фрилансера. В следующем году у нас будет много новых проектов, в связи с этим нужны дизайнеры для разработки общего концепта, этикетки, упаковки, линейки и т.д. Для участия в тендере просьба присылать Ваши портфолио ...
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В компании «Юлмарт» (г. Москва, метро Коломенская) ждут появления замечательного дизайнера. Работать он будет в паре с арт-директором. Диапазон работ достаточно широкий, задачи интересные. Для тех, кто трудолюбив, ответственен и по-настоящему любит свою профессию — работа перспективная и подразумевает уверенный финансовый и карьерный рост. Сама компания стабильная, уверенно развивающаяся и надёжная, является одним из ведущих розничных дискаунтеров рынка компьютеров, электроники и бытовой техники в СПб и Мск.
Наши требования к универсальному дизайнеру:
- портфолио (прежде всего);
- креативное мышление и чувство юмора;
- любовь к профессии дизайнера во всех её проявлениях;
- знание и навыки построения художественной композиции;
- умение работы с цветом, навыки подбора гармоничных сочетаний;
- уверенное знание Adobe Photoshop, Flash (на уровне создания баннеров), Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Corel Draw (минимальные умения);
- навыки подготовки макетов для полиграфии;
- умение работать с текстом, знание основных правил вёрстки, понимание работы с модульной сеткой;
- приветствуются умение хорошо рисовать от руки и хорошо фотографировать.
Спектр задач для универсального дизайнера разнообразен. Чему-то придётся учиться на месте, а чем-то уже хорошо владеть. Вот некоторые из них:
- разработка мало- и среднемасштабных дизайн-материалов по заданной концепции (анимированные и статичные web-баннеры, печатная продукция, рекламные материалы, биллборды и тд.);
- дизайнерская вёрстка (имиджевая, буклетная, плакатная и тд.);
- создание мелкой графики (иконки, пиктограммы, заставки и тп.);
- графический дизайн сайтов по заданной концепции;
- элементарные знания пре-пресса;
- работа с фасадами, входными группами магазинов и системами внутренней навигации (по готовой концепции);
- создание презентационных материалов;
- создание иллюстраций (не обязательно, но желательно);
- создание фирменных арт-материалов (не обязательно, но желательно).
Предлагаемые нами условия:
- молодой коллектив;
- работа на PC (не на Mac);
- размер оклада 45 т.р. Оклад стабильный и надёжный, как и сама компания;
- соблюдение ТК РФ;
- работа в офисе, метро «Коломенская», 3 минуты от метро;
- специальная цена на продукцию из прайс-листа для сотрудников компании;
- рабочий день с 10 до 19 (будьте готовы к тому, что периодически будут задержки).
Не принимаются к рассмотрению предложения об удалённой работе, о временной работе (нам нужен специалист на долгое время с перспективами развития), предложения на неполный рабочий день/неделю, резюме без портфолио, с чрезмерно маленьким портфолио или портфолио с работами других людей (поддельное).
Заранее спасибо вам за то, что откликнулись! :)
С уважением
Компания "Юлмарт"
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