Разработка объемной иллюстрации

Для обложки буклета нужна разработка иллюстрации. Есть обязательные условия, но конечная графическая идея с вас.

Из обязательных элементов на иллюстрации должны быть изображены:

1) Надпись "Стратегия 3D" и три слова: "Данные" "Дифференциация" "Дивиденды"

2) Каким-то образом отраженные (или еще как-то связанные) от этих слов слова "Делай" "Дари" "Добро"

3) Буквы (Д) D в словах должны быть схожи и с английской и с русской буквой (берем английскую D и верхний горизонтальный хвостик продлеваем влево) .

4) Композиция должна быть обыграна с помощью трехмерных кубиков/кубов, теней, отражений. Современный техно-стиль.

5) Цветовая гамма фонов светлая: белый, светло-серый, серый; айдентики - красный.

6) Размер обложки - 210x240 мм

Для облегчения процесса могу выкупить вам любые изображения в фотобанке depositphotos.com

Качество дизайна и технической реализации нужно на высшем уровне. С детальной проработкой композиции, теней, отражений. Новичкам просьба не беспокоиться - тут ловить нечего.

Условия по оплате:

1) предоплата отсутствует, либо чисто символическая.

2) макет невысокого качества не интересует и не оплачивается.