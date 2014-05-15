Разработка объемной иллюстрации

Нуждаюсь в разработки листовки задание в приложение от вас сроки и бюджет
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для обложки буклета нужна разработка иллюстрации. Есть обязательные условия, но конечная графическая идея с вас.
Из обязательных элементов на иллюстрации должны быть изображены:
1) Надпись "Стратегия 3D" и три слова: "Данные" "Дифференциация" "Дивиденды"
2) Каким-то образом отраженные (или еще как-то связанные) от этих слов слова "Делай" "Дари" "Добро"
3) Буквы (Д) D в словах должны быть схожи и с английской и с русской буквой (берем английскую D и верхний горизонтальный хвостик продлеваем влево) .
4) Композиция должна быть обыграна с помощью трехмерных кубиков/кубов, теней, отражений. Современный техно-стиль.
5) Цветовая гамма фонов светлая: белый, светло-серый, серый; айдентики - красный.
6) Размер обложки - 210x240 мм
Для облегчения процесса могу выкупить вам любые изображения в фотобанке depositphotos.com
Качество дизайна и технической реализации нужно на высшем уровне. С детальной проработкой композиции, теней, отражений. Новичкам просьба не беспокоиться - тут ловить нечего.
Условия по оплате:
1) предоплата отсутствует, либо чисто символическая.
2) макет невысокого качества не интересует и не оплачивается.
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