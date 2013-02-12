Создание шаблона упаковки в фотошопе

Нужен дизайнер рекламных материалов (афиши, постеры, баннеры, буклеты, визитки и т.д.) на постоянную удаленную работу, расценки за работы обсуждаются с успешным кандидатом по собеседованию. Собеседование по скайпу или телефону. Рассматриваются кандидаты только с портфолио. ...