Создание шаблона упаковки в фотошопе

$50
Дизайн продукцииЗакрыт5 заявок292 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

нужно сделать схему упаковки в фотошопе по миллиметрам

всего 10 схем

пример в файле

в файле template.png файл который должен получиться в результате.

пишите, пожалуйста, в скайп brndcrte

11 лет назад
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад