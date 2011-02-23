Требуется дизайнер одежды

Дизайн продукцииЗакрыт8 заявок272 просмотра
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Интернет-магазин Incostume.ru ищет дизайнера одежды для разработки моделей карнавальных костюмов.

Полная свобода воображения и фантазии, различные тематики, начиная от полицейских и заканчивая египетскими фараонами.

От соискателя требуется креативный подход, знание материалов и понимание процессов создания одежды.

[email protected]

8-965-427-60-62

Владимир

13 лет назад
kango
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
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