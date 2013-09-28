2-3 слайда для сайта

Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок177 просмотров
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Необходимо для существующего сайта нарисовать 2-3 слайда на главную страницу , повествующих о том что сайт в разработке.

Пожалуйста пишите сроки и стоимость

10 лет назад
max_p83
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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