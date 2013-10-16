Дизайн сайта ресторана.

$200
Дизайн сайтовЗавершен32 заявки277 просмотров
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Здравствуйте, Уважаемые мастера!

Нужно сделать веселый дизайн сайта для ресторана-шинка "Гулянка".

Есть логотип, фотки шинка и само ТЗ. Во вложении.

Бюджет: 200$.

Сроки: до 7 числа.+3 дня резерв.

Хотелось бы видеть портфолио хороших работ. Буду рад вашим предложениям!

Дизайн сайта
10 лет назад
venger
Тарас 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
E-Cat
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$200
7 дней
Задание выполнено со всеми пожеланиями! Дорисовки, правки учтены. Сотрудничеством доволен!
Довольна сотрудничеством с Тарасом. Мгновенная обратная связь, все замечания объясняет. Оплата после утверждения макета. Спасибо за проект!
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