Дизайн сайта ресторана.

Здравствуйте. У меня есть эта тема: http://demo.themeprogress.com/garden/image-background-home/ PSD, верстка есть. Я веб-разработчик, мне нужна помощь дизайнера чтобы довести до ума. Эта тема будет использоваться как одностраничный сайт компании по фроненд-разработке. Мне надо: 1) логотип Garden в плавающем меню поменять на ...
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Здравствуйте, Уважаемые мастера!
Нужно сделать веселый дизайн сайта для ресторана-шинка "Гулянка".
Есть логотип, фотки шинка и само ТЗ. Во вложении.
Бюджет: 200$.
Сроки: до 7 числа.+3 дня резерв.
Хотелось бы видеть портфолио хороших работ. Буду рад вашим предложениям!
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