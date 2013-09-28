Сменить дизайн сайта

Нужно сменить дизайн сайту, мне надо что бы сайт привлекал покупателей

возможно как этот http://www.goldmedals.ru/

грубо говоря как портфолио фирмы, презентация,

только в светлых тонах

Сделайте как можно меньше кнопок - виды продукции вынесите в одну кнопку каталог или что мы делаем.

Задача-меняем дизайн,контэнт должен остаться естественно прежним. Схема оплаты-Утверждение макета у заказчика,оплата.Вёрстка, интеграция,оплата и заливка.настройка на хост клиента, оплата.