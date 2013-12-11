Дизайн для сайта деревообрабат. предприятия

Здравствуйте. У меня есть эта тема: http://demo.themeprogress.com/garden/image-background-home/ PSD, верстка есть. Я веб-разработчик, мне нужна помощь дизайнера чтобы довести до ума. Эта тема будет использоваться как одностраничный сайт компании по фроненд-разработке. Мне надо: 1) логотип Garden в плавающем меню поменять на ...