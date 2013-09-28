Сделать редизайн одностаничника

$100
Дизайн сайтовЗакрыт25 заявок233 просмотра
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Добрый день нужно сдеать редизайн готового одностраничника студии дизайна интерьеров. Готов расмотреть предложения! Буду расматривать заявки фрилансеров только при наличии портфолио!

10 лет назад
excited
Кирилл 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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