Мне нужен простенький шаблон для сайта на тему путешествий.

Главное что бы шаблон был хорошо сое оптимизирован, а дизайн может дать простеньким. ( желательно что бы картинка была на фоне примерно как тут http://isif-life.ru, (качество можно и попроще).