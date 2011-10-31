Дизайн для WebAsyst Shop-Script

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  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки131 просмотр

нужен сделать простой дизайн для WebAsyst Shop-Script. А конкретно: шапку сайта + поменять цвета в css.

Оставляйте заявки и сроки.

CSSWebasyst
14 лет назад
hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
20 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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