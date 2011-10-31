Дизайн сайта кошачего питомника

Есть эскиз-макет, тематика сайта – кошачий питомник.Требуется тот кто красиво отрисует котов. Если необходимо имеются фотографии котов с которых был сделан графический рисунок эскиз карандашом. требуется хорошее исполнение.

Предоплата после показа главной страницы.50/50 соответственно.

также нужна внутренняя страница.

тот кто так не работает. или считает что его кинут проходим мимо.

всем спасибо, указывайте свой скайп! ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Желательно прикреплять похожие работы, и смотреть прилепленный эскиз.