Дизайн главной и внутренней страницы. Логотип.

$70
Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок264 просмотра
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Необходимо разработать дизайн главной и внутренней страницы и логотип. Сроки до 16 декабря 2009 года.

Цена вопроса 2000 руб.

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14 лет назад
desingv
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
SunnyShine
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$70
2 дня
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