Доработка шаблона mystique wordpress!

Зравствуйте.. Требуется доработать определенные детали

в вордпрессовском шаблоне mystique а именно:

1) Увеличить ширину шаблона в котором тема находится по умолчанию..

2)Переделать картинку шапочки в виджет это где написано (АРХИВ, РУБРИКА)

что-бы не бросались так в глаза

3)Исправить ошибку стиля, Этот шаблон немножко уводит в правую сторону

и там получается никому ненужная пустота..

За все про все 20 баксов, оплата только после завершения работы,

web-money или яндекс деньнгами на крайний случай..

За собой оставляю право, вслучае если мне не понравится отказаться от работы

так что если не уверен что выполнишь тогда лучше гуляй Вася ..

Я предупредил мужики без обид потом и рыданий!

адрес сайта: http://gashek.com

ниже шаблон: