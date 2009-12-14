Доработка шаблона mystique wordpress!

Создать отличный дизайн для сайта на drupal6.0 обязательно резиновый с продумманными местами для вывода блоков, баннеров. Состав работ: 1. Дизайн 2. верстка 3. итог: готовая тема Желательно что бы тема подходила и для выбора ее для административной части
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Зравствуйте.. Требуется доработать определенные детали
в вордпрессовском шаблоне mystique а именно:
1) Увеличить ширину шаблона в котором тема находится по умолчанию..
2)Переделать картинку шапочки в виджет это где написано (АРХИВ, РУБРИКА)
что-бы не бросались так в глаза
3)Исправить ошибку стиля, Этот шаблон немножко уводит в правую сторону
и там получается никому ненужная пустота..
За все про все 20 баксов, оплата только после завершения работы,
web-money или яндекс деньнгами на крайний случай..
За собой оставляю право, вслучае если мне не понравится отказаться от работы
так что если не уверен что выполнишь тогда лучше гуляй Вася ..
Я предупредил мужики без обид потом и рыданий!
адрес сайта: http://gashek.com
ниже шаблон:
- Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов2 исполнителяЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужен дизайн сайта для интернет магазина webasyst .Тематика :детские автокресла.По функционалу чтоб было похоже на http://www.kidncar.ru/ .Просто и совкусом!Оплата по webmoney.Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт14 лет назад
- $40
Нжно придумать новую шапку и футер для сайта www.computable.ru .Все на Ваше усмотрение !Завершен14 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать в фотошопе похожую как тут надпись http://www.egraphic.ru/viewid.php?lnkid=11100, делать можно прямо с того сайта, но нужно будет немного изменить, с небольшой анимацией (маленькие мерцающие звёздочки). Указывайте цену и срок.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо нарисовать шапку для сайта посвященному продаже дверей. Имеется примерная картинка и фирменный стиль сайта.Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт14 лет назад
Дизайн должен быть корпоративным, удобным и простым. Пожалуйста указывайте в своих предложениях сроки и цену!Завершен14 лет назад
Задача: подобрать и уникализировать без принципиальных изменений верстки шаблон для джумла 1.5.10 ТЗ и схема главной прилагается В личку и аську отвечаю только выбранному исполнителю. Без портфолио и отзывов просьба зря не добавляться. ВНИМАНИЕ: ТЗ и схема приложены для ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $20
Надо нарисовать две страниц информация о скачиваемом файле страница оплаты (до, после) за каждую 10$, подробности выбранному исполнителюЗавершен14 лет назад
- $500
Нужен сайт по продаже курсовых работ "под ключ" на надежной системе управления. Верстка должна быть валидная, кроссбраузерная. По коду - чистый, без "дыр". Желательно с комментами. Дизайн - уникальный и не шаблонный)) Необходимо подключить платежные системы (WebMoney, ЯД) ...Закрыт14 лет назад
- $250
Конкурс завершен. Выбраны несколько вариантов работ и оплачены отдельно.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт14 лет назад