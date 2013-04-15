Дизайн интернет-магазина по доставке пиццы

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка128 просмотров

Необходимо разработать дизайн сайта по аналогии с mczakazТОЧКАru, по доставки пиццы.

Функциональность сайтов одинаковая, отличаются только тематикой. Проект срочный, срок исполнения 2 дня максимум.

12 лет назад
NurDus
Ильдус 
41 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

o_lenka
Елена 
42 года
17 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$500
2 дня
Всё как всегда просто великолепно. Рад сотрудничеству с Леной. Всем рекомендую Лену.
Лучший из лучших заказчиков!) Продолжаем работать. Жду новых заказов)

Заявки фрилансеров

o_lenka
Елена 
42 года
17 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад

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