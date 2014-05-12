Дизайн сайта интернет-магазина

Добрый день. Необходимо создать LP. ТЗ Вышлю. Бюджет 3 тыс. Рублей. Лендинг не сложный. Должно быть со вкусом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн сайта zdorove.ru согласно ТЗ
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