Дизайн сайта "компьютерной помощи"

Требуется оригинальный дизайн всех страниц фронт-офиса. Движок: Prestashop 1.5.2.0 Тематика: Продажа инструментов Дизайн: «резиновый». Особенности дизайна: не плоский (объемные иконки и т.п.), не аляповатый, солидный (выдержанный, стильный), оригинальность, универсальность по маркам товаров. Цветовая гамма: не темная, но рассмотрим все ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Произвести аналитику рынка по дизайну тематики "Компьютерная помощь". Цель выявить "трастовые" успешные сайты.
2. Подготовить идею дизайна с созданием трастового ощущения, ощущения лидерства на рынке и чувства безопасности пользователя (будущего клиента) и вызвать у него нестерпимое желание с нам позвонить.
3. Подготовить макет, утвердить, доработать.
4. Получить вознаграждение.
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