Дизайн сайта "компьютерной помощи"

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка123 просмотра
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1. Произвести аналитику рынка по дизайну тематики "Компьютерная помощь". Цель выявить "трастовые" успешные сайты.

2. Подготовить идею дизайна с созданием трастового ощущения, ощущения лидерства на рынке и чувства безопасности пользователя (будущего клиента) и вызвать у него нестерпимое желание с нам позвонить.

3. Подготовить макет, утвердить, доработать.

4. Получить вознаграждение.

Дизайн сайта
11 лет назад
minizinger
Гордиенко 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
rafull6
33 годаПольша
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$75
7 дней
Дизайн готов, все в срок все супер. Добавлять в портфолио можно после полностью готового сайта.
Очень приятно было работать с этим человеком. Всем советую.
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