Дизайн страницы сайта

$100
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка114 просмотров
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нужно отрисовать макет по схеме из вложения

9 лет назад
ikorimov
Коримов 
42 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Maksak
Максим 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$100
4 дня
Очень доволен качеством и сроками создания, спасибо
Спасибо за проект! Будем продолжать сотрудничество)
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