Ищется специалист для разработки дизайна и серии баннеров. Необходимо создать креативные и привлекательные графические элементы, которые будут использоваться на сайтах. Учитывайте современные тренды и требования к визуальной идентичности.
Html шабон для портала недвижимости
Дизайн доджен быть простым, ясным, удобным.
Близкие по стилю и оформлению сайты www.kv.ee, www.city24.ee
Страница содержить следующие зоны:
Сверху слева - лого
Сверху по середине и справа - место для баннеров 480х60, 120 х 60
Сверху справа - значки или ссылки для пререключения языков (эст, русский, англ, и.т.д)
По центру сверху - поисковая форма (сделать более компактной)
Слева - меню сайта, доп. ссылки, возможно, баннеры шириной 120 пикс
Справа - место для баннеров шириной 120 пикс
По центру - основная зона (меняется в зависимости от страницы)
Внизу - строка сопутствующей информации (контактные данные, ссылка на разработчика сайта, и пр.)
На главной странице в основной зоне размещены
В основной зоне могут также размещаться:
Список объектов недвижимоти
Подробное описание объекта недвижимости
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