Дизайн доджен быть простым, ясным, удобным.

Близкие по стилю и оформлению сайты www.kv.ee, www.city24.ee

Страница содержить следующие зоны:

Сверху слева - лого

Сверху по середине и справа - место для баннеров 480х60, 120 х 60

Сверху справа - значки или ссылки для пререключения языков (эст, русский, англ, и.т.д)

По центру сверху - поисковая форма (сделать более компактной)

Слева - меню сайта, доп. ссылки, возможно, баннеры шириной 120 пикс

Справа - место для баннеров шириной 120 пикс

По центру - основная зона (меняется в зависимости от страницы)

Внизу - строка сопутствующей информации (контактные данные, ссылка на разработчика сайта, и пр.)

На главной странице в основной зоне размещены

В основной зоне могут также размещаться:

Список объектов недвижимоти

Подробное описание объекта недвижимости