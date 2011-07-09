Качественный дизайн + вёрстка сайта доски объявл.

Задача:

Разработка дизайна сайта доски объявлений продажи щенков собак, вёрстка после утверждения.

Концепция сайта:

Самая крупная доска объявлений по продаже щенков породистых пород, подбдор породы по параметрам (тип собаки (декоративная, служебная..), средний возраст жизни, сложность дрессировки и многое др.), для владельцев питомников и людям, кто занимается разведением и продажей щенков - возможность создать свою вип страничку.

Дизайн

Необходимо придумать и сделать дизайн основных страниц сайта: главная, просмотр объявления, вип-объявления, платные страницы питомников и заводчиков. Сайт должен притягивать попавших на сайт посетителей прогуляться по нему, подать/найти объявление. Необходимо грамотное применение шрифтов и цветовой гаммы в соответствии с психологической восприимчивостью людей, грамотное расположение элементов на сайте, для простой и понятной навигации. Будет плюсом, если дизайн будет значительно отличаться от сущестующих досок объявлений, чтобы пользователь сразу видел, что это не очередной сапасайт.

Реализация дизайна:

всё равно в какой программе и какими средствами.

Реализация вёрстки:

html5,css3,jquery,отсутствие flash, качественный и короткий код, минимум графики (стараться использовать css3 по максимуму). Поддержка всеми браузерами, осел пусть будет >=8

Необходимы страницы.

Главная:

меню, вип объявления, новые объявления, рекомендуемые питомники, авторизация, небольшие блоки под адсенс и пару баннеров, поиск.

Страница с объявлениями:

список объявлений, подробный поиск объявлений

Страница самого объявления

Страница вип-объявления

Страница заводчика/питомника