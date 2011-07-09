Качественный дизайн + вёрстка сайта доски объявл.

Нужно сделать "легкий", светлый дизайн (не обязательные требования, главное что бы отлично смотрелось) и разработать лого для сайта молодой геодезической конторы (геодезические и землеустроительные работы, кадастр). В предложениях, пожулайста, указывайте ЦЕНУ и портфолио, если оно не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
Разработка дизайна сайта доски объявлений продажи щенков собак, вёрстка после утверждения.
Концепция сайта:
Самая крупная доска объявлений по продаже щенков породистых пород, подбдор породы по параметрам (тип собаки (декоративная, служебная..), средний возраст жизни, сложность дрессировки и многое др.), для владельцев питомников и людям, кто занимается разведением и продажей щенков - возможность создать свою вип страничку.
Дизайн
Необходимо придумать и сделать дизайн основных страниц сайта: главная, просмотр объявления, вип-объявления, платные страницы питомников и заводчиков. Сайт должен притягивать попавших на сайт посетителей прогуляться по нему, подать/найти объявление. Необходимо грамотное применение шрифтов и цветовой гаммы в соответствии с психологической восприимчивостью людей, грамотное расположение элементов на сайте, для простой и понятной навигации. Будет плюсом, если дизайн будет значительно отличаться от сущестующих досок объявлений, чтобы пользователь сразу видел, что это не очередной сапасайт.
Реализация дизайна:
всё равно в какой программе и какими средствами.
Реализация вёрстки:
html5,css3,jquery,отсутствие flash, качественный и короткий код, минимум графики (стараться использовать css3 по максимуму). Поддержка всеми браузерами, осел пусть будет >=8
Необходимы страницы.
Главная:
меню, вип объявления, новые объявления, рекомендуемые питомники, авторизация, небольшие блоки под адсенс и пару баннеров, поиск.
Страница с объявлениями:
список объявлений, подробный поиск объявлений
Страница самого объявления
Страница вип-объявления
Страница заводчика/питомника
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