Кнопки для сайта

Создание дизайна для сайта по продаже противопожарного оборудования
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Вечер добрый уважаемые фрилансеры. Задача значит вот какая:
Я даю вам макет сайта, сайт деловой тематики, кнопочки должны быть в деловом стиле. Доверяю вам выбор цветовой гаммы и формы. Сделать надо до завтрешнего вечера. Предложения должны быть с ценой иначе не подходят и отзывы оставлять только сдесь (кто будет бомбить личку и асю сразу отпадают)
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