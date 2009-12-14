Кнопки для сайта

Вечер добрый уважаемые фрилансеры. Задача значит вот какая:

Я даю вам макет сайта, сайт деловой тематики, кнопочки должны быть в деловом стиле. Доверяю вам выбор цветовой гаммы и формы. Сделать надо до завтрешнего вечера. Предложения должны быть с ценой иначе не подходят и отзывы оставлять только сдесь (кто будет бомбить личку и асю сразу отпадают)