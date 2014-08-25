Нужна доработка в рамках существующего дизайна.

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок196 просмотров

Сделать элементы дизайна главной странице

Нужна доработка в рамках существующего дизайна.

1) Отрисовать скройллер

2) Отрисовать элементы

2.1 Новости ( последняя новость с картинкой)

2.2 Адреса магазинов. При нажатия города, отрисовать место под карту yandex. Скриптом будет показываться карта. Отрисовать и с картой и без нее место.

2.3 Блоки Экипировочный центр и сервис центр

2.4 Блок помощь, блок контакты

3) Отрисовать под каждый элемент меню дополнительные блоки. Каждый отдельно под каждый тип меню.

4) Мелкие элементы в дизайне ( подложка в главном меню, зачеркнутая цена товара)

Пишите в личку, портфолио обязательно

сроки – неделя

Верстка приветствуется.

Я могу дать несколько картинок в очень хорошем качестве, и html версию страницы

HTML
11 лет назад
syslog
Кирилл 
42 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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